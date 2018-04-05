Выпускникам аграрных вузов, направленным на село, могут назначить единовременную выплату

Выпускникам аграрных вузов, направленным на село, может быть назначена единовременная выплата. С предложением разработать соответствующую программу намерен обратиться в Правительство Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В программе подготовки кадров для АПК необходимо предусмотреть систему стимулирования молодых людей, которые по окончании вуза направляются на село, отметил глава профильного комитета Михаил Щетинин на «круглом столе» в Совете Федерации, посвящённом проблемам кадрового обеспечения агросектора и интеграции усилий научных и образовательных учреждений.

Он отметил, что в настоящее время дефицит кадров для агросектора среди дипломированных специалистов составляет 38 тысяч человек, а среди рабочих кадров — 310 тысяч человек.