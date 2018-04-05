Губернаторам разрешили создавать антитеррористические комиссии

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, по которому губернаторы регионов смогут создавать антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях. Решения таких органов обязательны для исполнения органами местного самоуправления, а также организациями и должностными лицами. За неисполнение решений полагается ответственность, установленная федеральными или местными законами.

Отметим, что комиссии, уже созданные в муниципальных образованиях, выполняют значительный объем задач, но их деятельность нормативно закреплена, а сами комиссии есть не во всех образованиях и создаются по усмотрению главы города или района.