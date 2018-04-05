Губернаторам в России разрешили создавать антитеррористические комиссии

России по решению губернаторов теперь могут создаваться антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

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