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Губернаторам в России разрешили создавать антитеррористические комиссии
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Губернаторам в России разрешили создавать антитеррористические комиссии 

Мир24 56 минут назад
В России по решению губернаторов теперь могут создаваться антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
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