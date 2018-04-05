В Зеленограде прошел межрайонный этап конкурса «Безопасное колесо»

Сотрудники окружной автоинспекции совместно с Межрайонным советом директоров провели окружной этап соревнований среди отрядов Юных инспекторов движения.

Как сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД, ученики боролись за право представлять свою школу на Московском городском конкурсе. В соревновании приняли участие 8 команд ЮИДовцев из 18 образовательных комплексов.

Ребята сдавали экзамены по таким дисциплинам, как «Знание правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме теоретических заданий, ЮИДовцы показали свои умения и на практике. Все участники проявили мастерство и необычайную волю к победе. Поддержать ребят пришли также представители мотоклуба «Z-Brothers».

В результате упорной борьбы призерами конкурса стали: отряд юных инспекторов дорожного движения из ГБОУ Школа № 1557 занявший 3 место, второе место заняли ЮИДовцы из ГБОУ Школа № 853, победителем признан отряд ЮИД ГБОУ Школа № 1194, именно он будет представлять Зеленоградский округ на заключительном этапе Московского городского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».