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В России 70% учителей страдают от травли школьников
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В России 70% учителей страдают от травли школьников 

Ридус 1 час назад
До 70% российских учителей подвергаются травле и насилию со стороны учеников, сообщили эксперты на прошедшей в Москве конференции «Насилие в образовательной среде». Каждого второго преподавателя школьники травили неоднократно.
Большинство педагогов, согласно данным «Высшей школы экономики», считают, что это связано с желанием подростков повысить свой авторитет среди сверстников. Исследование также показало, что учителя, находящиеся в тяжелом материальном положении, сталкиваются с буллингом в два раза чаще.
Не лучше обстоят дела среди самих учащихся. 61% школьников сообщили о периодических унижениях со стороны сверстников. Каждому пятому обучающемуся (21%) угрожали физическим насилием, а около половины из них (9%) столкнулись с этим насилием на практике, пишет «Коммерсантъ».
Ранее депутат Ирина Яровая предложила вернуть в школах ставки воспитателей, а зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал повысить меры безопасности в образовательных учреждениях, заменив «бабушек и ЧОПовцев» на бойцов Росгвардии.
В последнее время в России участились нападения школьников на своих сверстников и учителей.
«Ридус» писал о стрельбе в курганской школе, которую устроили две сестры, обидевшиеся на сверстников
В прошлом году в Ивантеевке девятиклассник напал на учителя с топориком и затем обстрелял других учеников, а в начале этого года в Перми двое подростков проникли в школу и устроили поножовщину из-за оскорблений в социальных сетях.
Ридус: последние новости
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