В России 70% учителей страдают от травли школьников

До 70% российских учителей подвергаются травле и насилию со стороны учеников, сообщили эксперты на прошедшей в Москве конференции «Насилие в образовательной среде». Каждого второго преподавателя школьники травили неоднократно.

Большинство педагогов, согласно данным «Высшей школы экономики», считают, что это связано с желанием подростков повысить свой авторитет среди сверстников. Исследование также показало, что учителя, находящиеся в тяжелом материальном положении, сталкиваются с буллингом в два раза чаще.

Не лучше обстоят дела среди самих учащихся. 61% школьников сообщили о периодических унижениях со стороны сверстников. Каждому пятому обучающемуся (21%) угрожали физическим насилием, а около половины из них (9%) столкнулись с этим насилием на практике, пишет «Коммерсантъ».

Ранее депутат Ирина Яровая предложила вернуть в школах ставки воспитателей, а зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал повысить меры безопасности в образовательных учреждениях, заменив «бабушек и ЧОПовцев» на бойцов Росгвардии.

В последнее время в России участились нападения школьников на своих сверстников и учителей.

«Ридус» писал о стрельбе в курганской школе, которую устроили две сестры, обидевшиеся на сверстников