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В транспорте Ростова могут появиться льготы для студентов
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В транспорте Ростова могут появиться льготы для студентов 

Деловое сообщество 1 час назад
Глава ростовской администрации на совете по инвестициям рассказал о планах рассмотреть вопрос о предоставления льготного проезда в городском транспорте студентам высших учебных заведений.
По данным ООО «Агентство развития платежных систем», которое выступает оператором безналичной оплаты проезда, в их адрес поступает много обращений на эту тему, однако для реализации этой идеи нужны изменения в нормативно-правовые акты городской администрации. Таким образом, выпадающие расходы транспортных компаний в этом случае будут субсидироваться из бюджета.
В настоящее время, помимо федеральных и региональных льгот, в ростовском транспорте предоставляется 50%-ная скидка учащимся школ, гимназий, лицеев и пенсионерам по старости, не имеющим других льгот. Для студентов предоставляются проездные в маршрутах МУП «МТК Ростовпассажиртранс».
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