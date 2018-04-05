Ещё
В Удмуртии продолжается операция «Дети России — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии продолжается операция «Дети России — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С февраля по апрель 2018 г. в городе Ижевске реализован межведомственный социальный проект антинаркотической направленности «Академия волонтеров». Участниками проекта стали 120 волонтеров — учащихся образовательных школ города. Организаторы проекта — Управление по контролю за оборотом наркотиков и УОДУУП и ПДН МВД по Удмуртской Республики, а также Управление образования Администрации г. Ижевска. Цель проекта — обучение волонтеров навыкам проведения занятий по профилактике наркомании в детско-подростковой среде.
Участниками проекта стали обучающиеся 8-9 классов школ г. Ижевска и с. Балезино. В их числе — 12 подростков, состоящих на различных ведомственных учетах. Отличительная особенность Академии 2018 года — все мероприятия прошли в рамках концепции «Здоровье будущих мам и пап». Организаторам Академии важно было создать комфортные условия для обучения волонтеров, а также грамотно преподнести информацию школьникам, подобрать специалистов в области превентологии. Все это способствовало повышению мотивации у волонтеров к ведению профилактической работы среди детей и молодёжи по принципу «равный — равному».
В период проведения проекта 120 подростков получили знания в области психологии, медицины, уголовного и административного законодательства. Теоретический курс был подкреплен практикой: каждый из участников самостоятельно подготовил и провел антинаркотическое мероприятие. Кроме того, ребята посетили Центры здоровья, где прошли необходимую диагностику.
На церемонии закрытия «Академии волонтеров», проведенном в одном из киноцентров Ижевска, царила атмосфера радости и добра. Каждый участник проекта получил сертификат на право ведения занятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в школах.
В завершение торжественного мероприятия организаторы проекта преподнесли для ребят сюрприз — показ фильма «Я сражаюсь с великанами».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми Владимир Колокольцев принял решение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма133
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова63
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании124
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»577
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение