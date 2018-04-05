В Удмуртии продолжается операция «Дети России — 2018»

С февраля по апрель 2018 г. в городе Ижевске реализован межведомственный социальный проект антинаркотической направленности «Академия волонтеров». Участниками проекта стали 120 волонтеров — учащихся образовательных школ города. Организаторы проекта — Управление по контролю за оборотом наркотиков и УОДУУП и ПДН МВД по Удмуртской Республики, а также Управление образования Администрации г. Ижевска. Цель проекта — обучение волонтеров навыкам проведения занятий по профилактике наркомании в детско-подростковой среде.

Участниками проекта стали обучающиеся 8-9 классов школ г. Ижевска и с. Балезино. В их числе — 12 подростков, состоящих на различных ведомственных учетах. Отличительная особенность Академии 2018 года — все мероприятия прошли в рамках концепции «Здоровье будущих мам и пап». Организаторам Академии важно было создать комфортные условия для обучения волонтеров, а также грамотно преподнести информацию школьникам, подобрать специалистов в области превентологии. Все это способствовало повышению мотивации у волонтеров к ведению профилактической работы среди детей и молодёжи по принципу «равный — равному».

В период проведения проекта 120 подростков получили знания в области психологии, медицины, уголовного и административного законодательства. Теоретический курс был подкреплен практикой: каждый из участников самостоятельно подготовил и провел антинаркотическое мероприятие. Кроме того, ребята посетили Центры здоровья, где прошли необходимую диагностику.

На церемонии закрытия «Академии волонтеров», проведенном в одном из киноцентров Ижевска, царила атмосфера радости и добра. Каждый участник проекта получил сертификат на право ведения занятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в школах.

В завершение торжественного мероприятия организаторы проекта преподнесли для ребят сюрприз — показ фильма «Я сражаюсь с великанами».