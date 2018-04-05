В Обручевском районе открылась Международная конференция

В Геологоразведочном университете обсудят стратегию развития исследования недр.

4 апреля в Российском государственном геологоразведочном Университете открылась Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее» посвященная 100-летию университета Обручевского района.

Мероприятие началось в актовом зале университета. Его открыл сопредседатель организационного комитета ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Александрович Косьянов. В своем приветственном слове он отметил, что в этом году на конференции поставлен рекорд: на нее приехали более двух тысяч участников из более чем 20-ти стран. «Это и студенты и преподаватели и ученые, и отраслевики, — подчеркнул Вадим Александрович. — Конференция традиционно является местом встречи всех авторитетных геологов, горняков, представителей предприятий, научно-исследовательских организаций. И я уверен, что в этом году она будет еще более плодотворной, принесет участникам инновационные решения и реальные результаты». По мнению ректора главного геологоразведочного вуза страны, МГРИ-РГГРУ всегда был одной из основных отраслевых площадок, именно поэтому на его базе только что была проведена отраслевая выставка «Недра-2018», а геологи, имеющие к университету прямое отношение, были недавно награждены в Кремле.