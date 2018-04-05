«Он карандаш точил»: учитель ОБЖ рассказал подробности поножовщины в иркутской школе

Замруководителя школы №7 Иркутска по учебно‐воспитательной работе Сергей Еронин рассказал «360» подробности ЧП в учебном заведении. Со слов мужчины, который также преподает там информатику и ОБЖ, порезавший одноклассника школьник сделал это случайно.

Он карандаш точил и случайно порезал одноклассника

— Сергей Еронин.

По его словам, подросток достал складной нож и качался с ним на стуле. Лезвие случайно отлетело и оцарапало спину его одноклассника.

«Сидел он спереди. Может, кто-то ребенка толкнул. Скорую вызвали, специальную помощь оказали, кровь остановили, мальчика увезли», — рассказал педагог.

Как пояснил Еронин, ЧП произошло на уроке информатики. Вела его другая учительница, фамилию которой мужчина озвучивать не стал. Женщина уже долгое время работает в школе, добавил он, и никаких претензий к ее деятельности никогда не было.

В учебном заведении проводится педагогическое расследование в связи случившимся. На место происшествия приехали следователи. На запрос школы о состоянии пострадавшего мальчика врачи пока не ответили.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школе Ленинского района Иркутска один из учеников ранил другого ножом. Полиция начала проверку инцидента. По словам свидетелей, конфликта между ребятами не было.