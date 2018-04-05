Первоклассники простились с букварём

2 апреля в актовом зале школы № 1065 состоялся утренник «Прощай, Букварь!». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

На него были приглашены папы и мамы, дедушки и бабушки. Выступали ребята трёх первых классов, и при этом каждый смог проявить свои артистические способности. Дети читали стихи, пели песни и частушки, инсценировали сказки про буквы и учебники. Все получили памятные подарки. Праздник Букваря — это первая победа в жизни маленьких школьников. Желаем успехов в изучении и других новых книг.

Фото взято: http://sc29un.ru/wp-content/uploads/2017/03/43543546-4-1024x683.jpg