Главы Минобрнауки и Минздрава призвали детей пропагандировать ЗОЖ среди родителей

«Спасибо вам за то, что вы формируете отряды волонтеров. Нужно, чтобы вы показывали пример своим друзьям — и старшим, и младшим. Дома — мамам и папам, бабушкам и дедушкам рассказывали и помогали им, если они уже сформировали привычки, несколько отличающиеся от здоровых, помогали им от них избавиться», — сказала Скворцова.

Министр образования поддержала данную позицию.

«Я уверена на сто процентов, что вы сможете и взрослых людей убедить в том, что здоровый образ жизни необходим», — сказала Васильева.

Открытый урок по формированию приверженности здоровому образу жизни проводится в целях реализации приоритетного проекта «Укрепление общественного здоровья», утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Подобные школьные уроки планируется провести в течение года во всех регионах РФ.