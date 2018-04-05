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Главы Минобрнауки и Минздрава призвали детей пропагандировать ЗОЖ среди родителей 

Rambler News Service 26 минут назад
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова призвали школьников пропагандировать здоровый образ жизни среди друзей и отучать от вредных привычек родителей. Об этом они сказали на церемонии старта серии открытых уроков по формированию приверженности здоровому образу жизни в ГБОУ города Москвы «Школа № 1253».
«Спасибо вам за то, что вы формируете отряды волонтеров. Нужно, чтобы вы показывали пример своим друзьям — и старшим, и младшим. Дома — мамам и папам, бабушкам и дедушкам рассказывали и помогали им, если они уже сформировали привычки, несколько отличающиеся от здоровых, помогали им от них избавиться», — сказала Скворцова.
Министр образования поддержала данную позицию.
«Я уверена на сто процентов, что вы сможете и взрослых людей убедить в том, что здоровый образ жизни необходим», — сказала Васильева.
Открытый урок по формированию приверженности здоровому образу жизни проводится в целях реализации приоритетного проекта «Укрепление общественного здоровья», утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Подобные школьные уроки планируется провести в течение года во всех регионах РФ.
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