В Подмосковье обсудят преференции для поступления в вузы победителям региональных олимпиад

Подмосковье победителям региональных олимпиад хотят предоставить преференции при поступлении в вузы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Долгопрудном 4 апреля прошел круглый стол Московской областной думы на тему: «Стандарты современной школы». В рамках мероприятия участники ознакомились с деятельностью школы-интерната естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы. В рамках круглого стола отдельно был поднят вопрос олимпиадного движения.

«Мы хотим, чтобы те ребята, которые выиграли региональный этап, получали дополнительную возможность поступить в наши областные вузы. Вся олимпиада — это целостный процесс, и сейчас действуют преференции только для победителей всероссийского, то есть окончательного этапа», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов

В 2018 году на региональном этапе проводилась олимпиада по 27 предметам. В ней приняли участие 4482 человека, что на 400 человек больше, чем в 2017 году. В текущем году количество победителей регионального этапа составило 243 человека, количество призеров 2018 года — 1053 человека. Московская область по количеству победителей и призеров на протяжении трех лет занимает четвертое место среди регионов.

«Законодательство, касающееся преференций для победителей олимпиады, полностью прописано на федеральном уровне. Сейчас мы будем искать пути, как на региональном уровне, не затрагивая федеральное законодательство, найти возможности предоставить преференции победителям регионального этапа», — добавил Рожнов.

Первый заместитель министра образования Московской области Наталья Пантюхина в ходе круглого стола рассказала об областном проекте «Качество образования», который стартовал в 2017 году. В ходе реализации проекта создана система независимого тестирования школьников. Также родителям предоставлена возможность участвовать в опросах в сфере образования. Помимо этого, все педагоги могут мониторить образовательные результаты своих учеников.

Школьники могут пройти тесты по разным предметам через школьный портал, и самостоятельно подготовится к контрольным работам. Свои лучшие результаты можно опубликовать в цифровом портфолио. А в личном кабинете родителей появилась возможность просмотреть результаты ребенка и пройти опрос по удовлетворенности качеством школьного образования.

Замминистра образования также рассказала о ликвидации второй смены в школах Подмосковья. С 2012 по 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 112 школьных объектов и создано дополнительно 79 тысяч мест. Это позволило снизить долю обучающихся во вторую смену с 11% до 6,5%.

В рамках проекта по ликвидации второй смены в 2018 году процент учащихся во вторую смену снизится до 5,6%, в 2019 году этот показатель составит 5,8% из-за прогнозируемого прироста учащихся. В 2020 году уровень обучающихся во вторую смену снизится до 2,3%, а к концу 2020 года планируется ликвидировать вторую смену в младшей и средней школе. К концу 2021 года 100% школьников будут учиться в первую смену.

Всего до 2021 (включительно) года в Московской области для ликвидации второй смены будет создано более 118 тысяч учебных мест.