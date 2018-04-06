Минобрнауки Подмосковья поддержало инициативу о введении льгот для победителей региональных олимпиад

Министерство образования Московской области поддержало инициативу о предоставлении льгот для поступления в региональные вузы победителям областных олимпиад. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Марина Захарова.

«Я абсолютно согласна с этой инициативой, поэтому если такая законодательная инициатива будет рассмотрена Мособлдумой, мы ее поддержим, потому что это правильное предложение», — сообщила М. Захарова.