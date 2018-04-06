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Минобрнауки Подмосковья поддержало инициативу о введении льгот для победителей региональных олимпиад
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Минобрнауки Подмосковья поддержало инициативу о введении льгот для победителей региональных олимпиад 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Министерство образования Московской области поддержало инициативу о предоставлении льгот для поступления в региональные вузы победителям областных олимпиад. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Марина Захарова.
«Я абсолютно согласна с этой инициативой, поэтому если такая законодательная инициатива будет рассмотрена Мособлдумой, мы ее поддержим, потому что это правильное предложение», — сообщила М. Захарова.
Ранее СМИ сообщали о том, что председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов выступил с инициативой предоставлять победителям региональных олимпиад льготы при поступлении в региональные вузы.
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