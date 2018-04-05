Полиция проверит обстоятельства ЧП в иркутской школе, где произошла поножовщина 

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в школе Ленинского района Иркутска, где утром в четверг, 5 апреля, один ученик ранил другого ножом. Об этом сообщил «Интерфакс‐Сибирь» со ссылкой на начальника пресс‐службы Главного управления МВД по региону Германа Струглина.
В девятом классе во время урока сидящий на задней парте ученик играл со складным ножом, после чего нанес удар своему однокласснику. Струглин отметил, что полученное школьником ранение не опасно для жизни и здоровья.
Свидетели произошедшего заявили, что конфликтов между подростками не было. Ранее никто из них не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все причины происшествия, а также организуют профилактические мероприятия с учениками, их родителями и педагогами
— Герман Струглин.
Струглин подчеркнул, что рассматривается вопрос об организации пропускного режима в школе, а также других мер, которые помогут избежать подобных инцидентов в будущем.
В региональном следственном управления рассказали, что начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей в рамках статьи «Халатность».
21 марта 13-летняя учащаяся школы № 15 в городе Шадринск в Курганской области стреляла одноклассников. Помогли ей это сделать подруги, которые отвлекли учителя и вывели его из класса. Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила шадринскую школу и выявила множественные нарушения в системе профилактики.