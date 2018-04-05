Полиция проверит обстоятельства ЧП в иркутской школе, где произошла поножовщина

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в школе Ленинского района Иркутска , где утром в четверг, 5 апреля, один ученик ранил другого ножом. Об этом сообщил «Интерфакс‐Сибирь» со ссылкой на начальника пресс‐службы Главного управления МВД по региону Германа Струглина.

В девятом классе во время урока сидящий на задней парте ученик играл со складным ножом, после чего нанес удар своему однокласснику. Струглин отметил, что полученное школьником ранение не опасно для жизни и здоровья.

Свидетели произошедшего заявили, что конфликтов между подростками не было. Ранее никто из них не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все причины происшествия, а также организуют профилактические мероприятия с учениками, их родителями и педагогами

— Герман Струглин.

Струглин подчеркнул, что рассматривается вопрос об организации пропускного режима в школе, а также других мер, которые помогут избежать подобных инцидентов в будущем.

В региональном следственном управления рассказали, что начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей в рамках статьи «Халатность».