Ученики школы № 1507 приняли участие в литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей»

3 апреля 2018 года две команды 5 Г класса школы № 1507 приняли участие в юбилейном городском конкурсе «Лоцманы книжных морей» в рамках программы «Читающая Москва».

Мероприятие проходило во Дворце детского творчества на Воробьевых горах.

«Это был необычный день», — сообщается на сайте школы — «К нам, книжным лоцманам, настоящим волкам литературных морей, попала в руки старинная карта. Отправляться к новым знаниям — дело рискованное, ведь придётся сменить обыкновенный корабль на машину времени! Но разве ребята вроде нас могут остаться в стороне от приключений? Вызов был принят».

Победителем конкурса стала команда «Алые паруса», набравшая 100 баллов, призером — команда «Читатели» (98 баллов). Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейшего успешного плавания по морям и океанам литературы!