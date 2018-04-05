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Ученики школы № 1507 приняли участие в литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей»
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Ученики школы № 1507 приняли участие в литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
3 апреля 2018 года две команды 5 Г класса школы № 1507 приняли участие в юбилейном городском конкурсе «Лоцманы книжных морей» в рамках программы «Читающая Москва».
Мероприятие проходило во Дворце детского творчества на Воробьевых горах.
«Это был необычный день», — сообщается на сайте школы — «К нам, книжным лоцманам, настоящим волкам литературных морей, попала в руки старинная карта. Отправляться к новым знаниям — дело рискованное, ведь придётся сменить обыкновенный корабль на машину времени! Но разве ребята вроде нас могут остаться в стороне от приключений? Вызов был принят».
Победителем конкурса стала команда «Алые паруса», набравшая 100 баллов, призером — команда «Читатели» (98 баллов). Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейшего успешного плавания по морям и океанам литературы!
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