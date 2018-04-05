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Школьники Теплого Стана успешно выступили в литературном конкурсе
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Школьники Теплого Стана успешно выступили в литературном конкурсе 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Во Дворце детского творчества на Воробьевых горах состоялся конкурс «Лоцманы книжных морей» в рамках программы «Читающая Москва», в котором приняли участие ученики школы № 1507.
Мероприятие проходило при поддержке Департамента образования города Москвы.
«На станциях», — сообщается на сайте школы № 1507 — «команды ожидали герои любимых книг и интересные задания. На каждой остановке необходимо было заработать как можно больше баллов, чтобы следовать дальше. Победителем конкурса стала команда „Алые паруса“, набравшая 100 баллов, призером — команда „Читатели“ (98 баллов).
Поздравляем!
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