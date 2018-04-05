Школьники Теплого Стана успешно выступили в литературном конкурсе

Во Дворце детского творчества на Воробьевых горах состоялся конкурс «Лоцманы книжных морей» в рамках программы «Читающая Москва», в котором приняли участие ученики школы № 1507.

Мероприятие проходило при поддержке Департамента образования города Москвы

«На станциях», — сообщается на сайте школы № 1507 — «команды ожидали герои любимых книг и интересные задания. На каждой остановке необходимо было заработать как можно больше баллов, чтобы следовать дальше. Победителем конкурса стала команда „Алые паруса“, набравшая 100 баллов, призером — команда „Читатели“ (98 баллов).

Поздравляем!