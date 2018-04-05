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Количество видеокамер в красноярских школах перевалило за две тысячи
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Количество видеокамер в красноярских школах перевалило за две тысячи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Меньше чем за два года удвоилось количество приборов наблюдения в школах столицы края, что касается электронных систем контроля доступа в здания, то их число выросло в 5 раз.
«Сейчас во всех общеобразовательных учреждениях города установлено 2058 камер внешнего и внутреннего наблюдения, в 55 школах работают турникеты. Для сравнения, в 2016 году чуть больше тысячи камер работало в половине городских школ, турникеты были установлены только в 10 учреждениях. Также все школы оснащены «тревожными кнопками» вызова группы оперативного реагирования, охранно-пожарными сигнализациями и системой голосового оповещения об опасности", — сообщила на сайте краевого правительства руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Кроме того, обеспечение безопасности детей не ограничивается территорией школы. Для каждого ребёнка составляется «Паспорт дорожной безопасности», который представляет собой карту местности вокруг учреждения с информацией о светофорах, пешеходных переходах, искусственных неровностях. На карту легко можно нанести максимально безопасный маршрут от дома до школы и обратно.
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