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Обзор прессы: на машины россиян повесят «алкозамки»
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Обзор прессы: на машины россиян повесят «алкозамки» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 5 апреля.
ГИБДД готовит новую стратегию развития безопасного движения, пишет «Коммерсантъ». Одно из новшеств — алкозамки. Это устройство, которое блокирует запуск зажигания, если прибор «учуял» алкоголь в дыхании водителя. Ведомство предлагает выдавать временные права. Только после успешного тестового периода водители будут получать постоянные.
Перевести деньги через мессенджер — реальность. Банк России планирует ввести новую систему денежных переводов через мессенджеры. Воспользоваться услугой можно будет уже со следующего года, сообщают «Известия».
Зачисление 13-й квартплаты
Как выявить обман ЖКХ  Президент Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал ЕГЭ и призвал отменить его, сообщает «Комсомольская правда». По его мнению, итоговые испытания не помогают раскрыть весь потенциал школьников. И отбивают у них тягу к науке. Но с мнением Сергеева не согласны в Минобрнауки. В ведомстве считают, что ЕГЭ стал прозрачнее и помогает выпускникам поступить в вузы.
В силу вступил новый закон, который дает право россиянам заключать прямые договора с ресурсодобывающими компаниям, а не через посредника, пишет «Российская газета». Таким образом, владельцы квартир будут платить сразу ресурсникам в обход управляющих компаний, которые не всегда переводят средства поставщикам услуг. Эта мера, по мнению экспертов, поможет уменьшить долги россиян по ЖКХ.
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