Обзор прессы: на машины россиян повесят «алкозамки»

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 5 апреля.

ГИБДД готовит новую стратегию развития безопасного движения, пишет «Коммерсантъ». Одно из новшеств — алкозамки. Это устройство, которое блокирует запуск зажигания, если прибор «учуял» алкоголь в дыхании водителя. Ведомство предлагает выдавать временные права. Только после успешного тестового периода водители будут получать постоянные.

Перевести деньги через мессенджер — реальность. Банк России планирует ввести новую систему денежных переводов через мессенджеры. Воспользоваться услугой можно будет уже со следующего года, сообщают «Известия»

Зачисление 13-й квартплаты

В силу вступил новый закон, который дает право россиянам заключать прямые договора с ресурсодобывающими компаниям, а не через посредника, пишет « Российская газета ». Таким образом, владельцы квартир будут платить сразу ресурсникам в обход управляющих компаний, которые не всегда переводят средства поставщикам услуг. Эта мера, по мнению экспертов, поможет уменьшить долги россиян по ЖКХ.

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