В Омской области на создание безбарьерной среды выделили 9,5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году в Омской области для людей с ограниченными возможностями адаптируют ещё девять образовательных учреждений города и области, среди них детский сад, две школы и шесть организаций допобразования. Всего на эти цели планируют потратить 9,5 млн рублей, из которых 8,3 млн средства из федерального бюджета и 1,3 млн из областного.

В образовательных учреждениях установят пандусы, расширят дверные проёмы, оборудуют санитарно-гигиенические комнаты, учебные классы, а также на выбор — сенсорные комнаты либо кабинеты логопедов-дефектологов.

Отметим, что к 2018 году в регионе для детей с ограниченными возможностями приспособлено всего 23% общеобразовательных учреждений и 17% дошкольных.