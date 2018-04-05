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В Омской области на создание безбарьерной среды выделили 9,5 млн рублей
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В Омской области на создание безбарьерной среды выделили 9,5 млн рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2018 году в Омской области для людей с ограниченными возможностями адаптируют ещё девять образовательных учреждений города и области, среди них детский сад, две школы и шесть организаций допобразования. Всего на эти цели планируют потратить 9,5 млн рублей, из которых 8,3 млн средства из федерального бюджета и 1,3 млн из областного.
В образовательных учреждениях установят пандусы, расширят дверные проёмы, оборудуют санитарно-гигиенические комнаты, учебные классы, а также на выбор — сенсорные комнаты либо кабинеты логопедов-дефектологов.
Отметим, что к 2018 году в регионе для детей с ограниченными возможностями приспособлено всего 23% общеобразовательных учреждений и 17% дошкольных.
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