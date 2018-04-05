Школьникам будет вручать медали с учетом результатов ЕГЭ

Начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский обозначил нововведения, который ведомства планирует внедрить с 2019 года. Так медали будут выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.

Рособрнадзор установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи. Как добавил Круглинский, которого цитирует «Русская планета», подобная практика уже существует в некоторых регионах. Но чиновник оговорился, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе.