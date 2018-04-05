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Школьникам будет вручать медали с учетом результатов ЕГЭ
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Школьникам будет вручать медали с учетом результатов ЕГЭ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский обозначил нововведения, который ведомства планирует внедрить с 2019 года. Так медали будут выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.
Рособрнадзор установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи. Как добавил Круглинский, которого цитирует «Русская планета», подобная практика уже существует в некоторых регионах. Но чиновник оговорился, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе.
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