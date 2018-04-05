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В Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 в Ясенево состоится День открытых дверей
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В Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 в Ясенево состоится День открытых дверей 

Управа района Ясенево 32 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 с 2009 года занимается развитием детей от 4-х лет и взрослых без ограничения в возрасте. В настоящее время на территории России и Казахстана открыто более 480 школ, из них более 60 в Москве и Московской области. В школе преподают следующие программы: скорочтение и развитие интеллекта, каллиграфию, ментальную арифметику и ТРИЗ. В программе:
— мастер-классы по быстрому чтению и запоминанию
— розыгрыши и подарки
— консультации педагогов
— угощения
— отличное настроение
Ждем всех по адресу:
ул. Рокотова дом 10 корп.2  Телефон для справок: +7 (985) 5-007-007. Более подробно о школе можно узнать по адресу: www.iq007.ru.
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