В Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 в Ясенево состоится День открытых дверей

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 с 2009 года занимается развитием детей от 4-х лет и взрослых без ограничения в возрасте. В настоящее время на территории России Казахстана открыто более 480 школ, из них более 60 в Москве Московской области . В школе преподают следующие программы: скорочтение и развитие интеллекта, каллиграфию, ментальную арифметику и ТРИЗ. В программе: — мастер-классы по быстрому чтению и запоминанию — розыгрыши и подарки — консультации педагогов — угощения — отличное настроение Ждем всех по адресу: ул. Рокотова дом 10 корп.2 Телефон для справок: +7 (985) 5-007-007. Более подробно о школе можно узнать по адресу: www.iq007.ru.