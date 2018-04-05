Школа скорочтения приглашает на день открытых дверей

В субботу 7 апреля в 12:00 в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 в Ясенево состоится День открытых дверей.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 с 2009 года занимается развитием детей от 4-х лет и взрослых без ограничения в возрасте. В настоящее время на территории России Казахстана открыто более 480 школ, из них более 60 в Москве Московской области . В школе преподают следующие программы: скорочтение и развитие интеллекта, каллиграфию, ментальную арифметику и ТРИЗ.

В программе:

— мастер-классы по быстрому чтению и запоминанию

— розыгрыши и подарки

— консультации педагогов

— угощения

— отличное настроение

Ждем всех по адресу:

ул. Рокотова дом 10 корп.2 Телефон для справок: +7 (985) 5-007-007. Более подробно о школе можно узнать по адресу: www.iq007.ru.