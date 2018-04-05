18 костромских школьников продолжают борьбу за звание «Ученик года»

Костроме на базе лицея №41 стартует второй этап конкурса для одаренных школьников «Ученик года», сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый этап завершился в марте, ребята соревновались в номинациях «Лучший выпускник основной школы» и «Лучший выпускник средней школы». Во второй этап вышли 9 учеников 9-х классов и 9 учеников 11-х классов.

Сегодня школьники представят свою визитку и пройдут «Интеллектуальный марафон». После этого в финал выйдут только 10 человек — по 5 в каждой номинации.

В финале их ждет публичное выступление на тему: «Современный волонтёр. Кто это?».

Победителям и призерам вручат дипломы и ценные подарки. Кроме того, победители представят Кострому на областном конкурсе «Ученик года-2018».