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18 костромских школьников продолжают борьбу за звание «Ученик года»
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18 костромских школьников продолжают борьбу за звание «Ученик года» 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме на базе лицея №41 стартует второй этап конкурса для одаренных школьников «Ученик года», сообщает пресс-служба городской администрации.
Первый этап завершился в марте, ребята соревновались в номинациях «Лучший выпускник основной школы» и «Лучший выпускник средней школы». Во второй этап вышли 9 учеников 9-х классов и 9 учеников 11-х классов.
Сегодня школьники представят свою визитку и пройдут «Интеллектуальный марафон». После этого в финал выйдут только 10 человек — по 5 в каждой номинации.
В финале их ждет публичное выступление на тему: «Современный волонтёр. Кто это?».
Победителям и призерам вручат дипломы и ценные подарки. Кроме того, победители представят Кострому на областном конкурсе «Ученик года-2018».
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