Реформа в триллионы. Эксперты посчитали, сколько денег нужно российскому образованию

Проект подразумевает реформы образования на всех уровнях, в том числе дошкольном, школьном и высшем. Для этого потребуется увеличить расходы бюджетной сферы с 3,5% ВВП до 4,8% ВВП к 2024 году.

Предлагается поддерживать раннее развитие детей (для этого специалистам придётся каждый месяц наблюдать за детьми от нуля до трёх лет и консультировать их родителей). При этом динамика развития ребёнка будет отслеживаться при помощи специальных электронных карт. Это, по мнению разработчиков реформы, позволить снизить неподготовленность детей к школе.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что не нужно родителям навязывать выполнять что-то в плане воспитания детей.

«Все дети разные. Ни в коем случае не обязывать что-то выполнять, особенно, если речь идет о воспитании детей и их подготовке к взрослой жизни», — подчеркнула Волынец.

Волынец не поддержала введение в России обязательного дошкольного образования В школах же планируется создавать новые цифровые учебно-методические комплексы, в основу которых войдёт искусственный интеллект. Также в РФ будут созданы образовательные центры, похожие на «Сириус», технопарки. В свою очередь, бедные семьи получат адресные программы образовательной поддержки и составят 80% от регионального прожиточного минимума.

Вузы же получат расширение грантовой поддержки, а аспирантам увеличат стипендии. Всё это позволит удержать выпускников высших учебных заведений в регионе.

Ранее экс-президент РАН , академик Владимир Фортов в эфире НСН заявил, что российское образование за последние годы не выросло.

«Каждая реформа оценивается по делам, а дела — по результатам. Мы видим, что наше образование как минимум не выросло за последние годы. Если говорить о творческом элементе, то он фактически с ЕГЭ утрачен», — заметил Фортов.

Напомним, ранее действующий президент РАН Александр Сергеев призвал отказаться от проведения Единого государственного экзамена. С такими словами он выступил на Московском экономическом форуме. Также он высказался за возврат в школы «научной части».