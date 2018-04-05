Реформа в триллионы. Эксперты посчитали, сколько денег нужно российскому образованию 

В России придумали проект реформы системы образования, который подразумевает выделение как минимум 8 триллионов рублей. Соответствующий доклад включает 12 решений, он был разработан при руководстве ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и научного руководителя Института образования ВШЭ Исака Фрумина. Поддержку оказывала глава направления «Человеческий капитал» в Центре стратегических разработок Лилия Овчарова, сообщает РБК.
Проект подразумевает реформы образования на всех уровнях, в том числе дошкольном, школьном и высшем. Для этого потребуется увеличить расходы бюджетной сферы с 3,5% ВВП до 4,8% ВВП к 2024 году.
Предлагается поддерживать раннее развитие детей (для этого специалистам придётся каждый месяц наблюдать за детьми от нуля до трёх лет и консультировать их родителей). При этом динамика развития ребёнка будет отслеживаться при помощи специальных электронных карт. Это, по мнению разработчиков реформы, позволить снизить неподготовленность детей к школе.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что не нужно родителям навязывать выполнять что-то в плане воспитания детей.
«Все дети разные. Ни в коем случае не обязывать что-то выполнять, особенно, если речь идет о воспитании детей и их подготовке к взрослой жизни», — подчеркнула Волынец.
Волынец не поддержала введение в России обязательного дошкольного образования В школах же планируется создавать новые цифровые учебно-методические комплексы, в основу которых войдёт искусственный интеллект. Также в РФ будут созданы образовательные центры, похожие на «Сириус», технопарки. В свою очередь, бедные семьи получат адресные программы образовательной поддержки и составят 80% от регионального прожиточного минимума.
Вузы же получат расширение грантовой поддержки, а аспирантам увеличат стипендии. Всё это позволит удержать выпускников высших учебных заведений в регионе.
Ранее экс-президент РАН, академик Владимир Фортов в эфире НСН заявил, что российское образование за последние годы не выросло.
«Каждая реформа оценивается по делам, а дела — по результатам. Мы видим, что наше образование как минимум не выросло за последние годы. Если говорить о творческом элементе, то он фактически с ЕГЭ утрачен», — заметил Фортов.
Напомним, ранее действующий президент РАН Александр Сергеев призвал отказаться от проведения Единого государственного экзамена. С такими словами он выступил на Московском экономическом форуме. Также он высказался за возврат в школы «научной части».
До этого 1 марта во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал реформирование системы образования. В частности он говорил об увеличении числа образовательных центров.