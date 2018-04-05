В российских вузах будут обучать новой профессии

Археологии предлагают изучать в вузах как отдельную специальность. Такую возможность рассматривает Минобрнауки . Как пояснил в интервью «Ъ» директор Института археологии РАН Николай Макаров , сейчас в системе высшего профессионального образования «археология» изучается на уровне бакалавриата и магистратуры. При этом в реестре специальностей «археология» также не значится.

Макаров также отметил, что ведущие университеты страны наделены правом самостоятельно формировать учебные программы, но набор очень невелик».