В российских вузах будут обучать новой профессии 

Археологии предлагают изучать в вузах как отдельную специальность. Такую возможность рассматривает Минобрнауки. Как пояснил в интервью «Ъ» директор Института археологии РАН Николай Макаров, сейчас в системе высшего профессионального образования «археология» изучается на уровне бакалавриата и магистратуры. При этом в реестре специальностей «археология» также не значится.
Макаров также отметил, что ведущие университеты страны наделены правом самостоятельно формировать учебные программы, но набор очень невелик».
Ранее, как писала «Свободная пресса», была ликвидирована профессия «стенографист». Минтруд посчитал ее устаревшей и невостребованной в век компьютерных технологий.