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Рособрнадзор: школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
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Рособрнадзор: школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Школьные медали уже со следующего учебного года планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Об этом заявил в четверг начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский на открытии акции «100 баллов для победы» в школе «Надежда Сибири» в Новосибирске.
В рамках круглого стола в школе «Надежда Сибири» и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали.
"Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи", — сказал Круглинский.
Он добавил, что уже сегодня в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ. «Но понятно, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе. Все-таки речь тут идёт только о федеральных медалях, выдача которых регламентируется федеральным положением», — отметил чиновник.
Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, проводится уже четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.
Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.
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