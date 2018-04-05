В школах Красноярска установили две тысячи камер видеонаблюдения

«Сейчас во всех общеобразовательных учреждениях города установлено 2058 камер внешнего и внутреннего наблюдения, в 55 школах работают турникеты. Для сравнения, в 2016 году чуть больше тысячи камер работали в половине городских школ, турникеты были установлены только в 10 учреждениях. Также все школы оснащены „тревожными кнопками“ вызова группы оперативного реагирования, охранно-пожарными сигнализациями и системой голосового оповещения об опасности», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова

Кроме того, в школах каждому ребенку сейчас выдают «Паспорт дорожной безопасности». Это карта соседней со школой территории с информацией о светофорах, пешеходных переходах, искусственных неровностях и т.д. На карте отмечается самый безопасный пусть от дома до школы для каждого ребенка.