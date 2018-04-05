70% российских педагогов заявили о травле со стороны учеников 

6% российских учителей подвергаются регулярной травле со стороны учеников, 70% сталкивались с разными формами буллинга. Таковы результаты исследования НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) об уровне агрессии в образовательных учреждениях. Данные озвучена на конференции «Насилие в образовательной среде», пишет «Коммерсантъ».
В онлайн-опросе НИУ ВШЭ приняли участие 2,8 тысячи преподавателей из 75 регионов РФ. По мнению 50% преподавателей, агрессивное отношение подростков связано с желанием повысить свой авторитет в глазах своих одноклассников. Авторы исследования отмечают, что также с частотой проявления агрессии со стороны его учеников связано материальное положение учителя. Педагоги с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще.
Участники конференции, организованной Минобрнауки РФ, сошлись в мнении, что в российских школах участились случаи насилия, передает "Уралинформбюро". В ведомстве признали наличие проблемы и заявили, что пытаются «перезагрузить» образовательное пространство, а c агрессией в школах справиться с помощью изменений в программах подготовки педагогов в вузах.