«РГ» выяснила, как в сельском хозяйстве Приморья решают кадровые проблемы

Остаточный принципПеред регионом сегодня стоит задача выйти на самообеспечение продовольствием. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, профессии в области сельского хозяйства стоят на третьем месте в рейтинге самых востребованных — после специальностей судостроения и транспорта. — Приморью в течение ближайших пяти лет ежегодно потребуются по 1100-1200 специалистов с высшим образованием. А наши вузы выпускают 225 человек. Работников со средним профобразованием нужно от 300 до 500, опять-таки ежегодно. А колледжи готовят гораздо меньше, — говорит представитель регионального департамента образования и науки Дмитрий Журавлев. Агропромышленный комплекс не относится к престижным отраслям экономики. Краевой сельскохозяйственный вуз и три учебных заведения, дающих среднее профессиональное образование, с трудом выполняют планы набора. В сельхозакадемию подают документы преимущественно те, кому не хватило баллов ЕГЭ для прохождения по конкурсу в первую волну в институты и университеты Владивостока . Колледжи и техникумы тоже трудно обеспечить учащимися. Объясняется это тем, что не все родители могут материально содержать ребенка, переехавшего из села на учебу в райцентр. На количестве поступающих сказалось даже то, что в 2013 году в отраслевых профучилищах перестали раз в сутки кормить за госсчет. — Мы выполняем контрольные цифры приема только за счет ребят, которые боятся не сдать ЕГЭ, — признается директор Уссурийского агропромышленного колледжа Надежда Литвинова. — Однако стимулом обучения является и возможность после окончания колледжа поступить на ряд специальностей в сельхозакадемию без экзаменов. Наставников нетНо даже потенциально готовые работать на селе выпускники сельскохозяйственной академии и агропромышленных колледжей не могут похвастаться качеством знаний. Как констатируют эксперты, учившие их преподаватели просто не знакомы с реальной экономикой сельского хозяйства. Материально-техническая база учебных заведений слаба как никогда. Технологий, которые используют в местных агрохолдингах, студенты в ходе обучения не видят. И не могут увидеть: предприятия отказываются принимать ребят на стажировку. В редких случаях берут одного-двух. Между тем федеральный образовательный стандарт требует из 35 недель общей подготовки отдавать практической от трех до 12. Приморцы, работающие в агрокомплексе, всеми силами выпихивают выросших детей в город. Между тем молодежь могла бы при должных перспективах остаться жить в селеПредприятия хотят получить готового специалиста, не вкладываясь в его обучение. И это понятно: студентов надо привезти и где-то разместить. Им нужно выплатить зарплату за не очень, признаемся, производительный труд. Потребуется отвлечь от работы своего специалиста (а то и не одного), чтобы тот объяснял практикантам тонкости работы, и финансово компенсировать ему лишние хлопоты. Самое большое количество практикантов — семь будущих механизаторов — «пристроила» в прошлом году сельхозакадемия. Департаменту образования Приморья всеми правдами и неправдами удалось определить их на агропредприятие, где вместо трех недель ребята добровольно провели несколько месяцев. И оно того стоило: все практиканты теперь хотят после окончания вуза работать именно там. Впрочем, ситуация потихоньку меняется. Свиноводческие комплексы начали принимать на практику учащихся Уссурийского колледжа, пусть пока в небольшом количестве. Более того, руководство учебного заведения нашло возможность оборудовать кабинет для подготовки специалистов по переработке мяса, а учебная лаборатория будет открыта на одном из комплексов крупного холдинга. Последний помог колледжу и с приобретением литературы. Бурьяном зарослоИ все-таки главная беда заключается в отсутствии мотивации трудиться по специальности у вроде бы подготовленных к работе в агросекторе специалистов с высшим и средним образованием. — В конце марта в сельхозакадемии проходила ярмарка вакансий. Из 12 участвовавших в ней организаций-работодателей были две от силовых структур: воинской части и пограничников. Наши предприятия-агрогиганты хорошо рассказали о производстве, назвали возможные зарплаты — до 27 тысяч рублей в лучшем случае — и признались, что жилье не гарантируют. Выходят военные, обещают 40 тысяч в месяц, служебное жилье, выслугу полтора года за один, плюс паек и льготы на проезд. Как вы думаете, к кому потянулись выпускники? — спрашивает Дмитрий Журавлев , признаваясь, что военных постарается больше на ярмарки вакансий не приглашать. В начале текущего года аналогичная история случилась в селе Прохоры. Молодые ветеринары заинтересовались работой на свиноводческом комплексе. При этом выяснили, что в селе практически не развита социальная инфраструктура, да и жилья никто не обещает. Потенциальные сотрудники пошли на попятную. — Такая картина не только в Прохорах. Мы наблюдаем тенденцию, когда работающие в агрокомплексе края люди всеми силами выпихивают выросших детей жить в городе. Не желают они им той доли, что хлебнули сами. Между тем молодежь, которой знакома жизнь в селе, могла бы при должных перспективах остаться там жить, — считает директор Приморского НИИ сельского хозяйства Алексей Емельянов. В начале 2000-х в Приморье был опыт целевого набора в сельхозакадемию за счет бюджета края. — Молодые люди выучились и в большинстве своем сбежали в город, — рассказывает заместитель начальника отдела департамента науки Лариса Баева. А в 2012 году почти 600 молодых людей — не только аграриев, но работников социальной сферы — получили выплаты на строительство жилья по программе «Социальное развитие села». Вначале они начали было трудиться и обустраиваться, но затем все равно уехали в город. Специалистов, не отработавших положенное время, не пугают даже судебные иски за невозврат выплат.

— Они горели желанием жить в селе и получить там жилье, но самого сельского быта не вынесли, — считает Лариса Баева. Между тем Мало кто сомневается в том, что без комплексного развития сельских территорий будущее агропромышленного сектора выглядит малоперспективным. В этом году в Приморье кроме разработки программы по закреплению кадров на селе начнут осуществление проектов Комплексного плана социально-экономического развития. Он включает строительство и реконструкцию более 20 объектов социальной инфраструктуры — фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, на 2018 год заявлена модернизация материально-технической базы краевой системы среднего профессионального образования.