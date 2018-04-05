Таджикско-китайская горнопромышленная компания поможет таджикистанцам обучаться в Китае

Душанбе, 4 апреля / Синьхуа / — 1 сентября 2018 года как минимум 25 студентов и преподавателей из Таджикистана начнут обучение в Куньминском Технологическом университете Китая . Об этом сегодня сообщили СМИ Таджикистана.

Стипендию и все расходы, связанные с их обучением на весь учебный процесс, включая подготовительный языковой курс, берут на себя Куньминский технологический университет Китая и Таджикско-китайская горнопромышленная компания.

Генеральный директор Таджикско-китайской промышленной компании У Чуньху отметил, что студенты и преподаватели будут обучаться по таким специальностям, как инженерная геология, горное дело, технология обработки полезных ископаемых, металлургическая техника. «Мы намерены подготовить таджикских студентов и преподавателей по тем специальностям, которые востребованы в горной промышленности Таджикистана», — отметил У Чуньху. —0—