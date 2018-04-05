Ещё
Таджикско-китайская горнопромышленная компания поможет таджикистанцам обучаться в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таджикско-китайская горнопромышленная компания поможет таджикистанцам обучаться в Китае 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Душанбе, 4 апреля /Синьхуа/ — 1 сентября 2018 года как минимум 25 студентов и преподавателей из Таджикистана начнут обучение в Куньминском Технологическом университете Китая. Об этом сегодня сообщили СМИ Таджикистана.
Стипендию и все расходы, связанные с их обучением на весь учебный процесс, включая подготовительный языковой курс, берут на себя Куньминский технологический университет Китая и Таджикско-китайская горнопромышленная компания.
Генеральный директор Таджикско-китайской промышленной компании У Чуньху отметил, что студенты и преподаватели будут обучаться по таким специальностям, как инженерная геология, горное дело, технология обработки полезных ископаемых, металлургическая техника. «Мы намерены подготовить таджикских студентов и преподавателей по тем специальностям, которые востребованы в горной промышленности Таджикистана», — отметил У Чуньху. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Правительство инициировало инспекцию, чтобы предотвратить угрозу безопасности в школах В Беларуси состоялась Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку Посольство КНР передало в дар казахстанскому вузу лингафонный кабинет для изучения китайского языка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение247
НАТО возьмется за Арктику назло России37
Рудковская опозорила Плющенко25
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений305
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение