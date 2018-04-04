В школах Беларуси появятся агроклассы

Об этом БЕЛТА сообщил первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк.

«С нового учебного года в белорусских школах наряду с педклассами появятся и агроклассы. На данный момент у нас есть четкая договоренность о создании 10 таких классов. Мы уже подготовили практически всю программную документацию для учителей школ, которые будут их вести», — сказал Романюк.

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По словам проректора, агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов в селах и в небольших городах по всей республике. Попасть в них ученики смогут после собеседования, также будут учитываться и итоговые баллы.

«Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах с хорошим оснащением. Там студенты будут изучать новую технику, осваивать современные технологии», — добавил Романюк.

В перспективе создание таких школ в лучших хозяйствах страны, где учащиеся сельхозспециальностей смогли бы проходить производственную практику.

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