Агроклассы появятся в белорусских школах

Об этом БЕЛТА сообщил первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк.

"С нового учебного года в белорусских школах наряду с педклассами появятся и агроклассы. На данный момент у нас есть четкая договоренность о создании 10 таких классов. Мы уже подготовили практически всю программную документацию для учителей школ, которые будут их вести", — сказала Николай Романюк

Он отметил, что агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей республике. «Агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов школ крупных деревень, сел, небольших городов, иногда районных центров. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут и итоговые баллы», — проинформировал первый проректор.

По словам Николая Романюка, также поставлена задача создать школы в лучших хозяйствах страны, где перспективные студенты сельхозспециальностей смогут проходить производственную практику.

"Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах с хорошим оснащением. Там студенты будут изучать новую технику, осваивать современные технологии", — заключил он.