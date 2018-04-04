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Агроклассы появятся в белорусских школах
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Агроклассы появятся в белорусских школах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом БЕЛТА сообщил первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк.
"С нового учебного года в белорусских школах наряду с педклассами появятся и агроклассы. На данный момент у нас есть четкая договоренность о создании 10 таких классов. Мы уже подготовили практически всю программную документацию для учителей школ, которые будут их вести", — сказала Николай Романюк.
Он отметил, что агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей республике. «Агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов школ крупных деревень, сел, небольших городов, иногда районных центров. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут и итоговые баллы», — проинформировал первый проректор.
По словам Николая Романюка, также поставлена задача создать школы в лучших хозяйствах страны, где перспективные студенты сельхозспециальностей смогут проходить производственную практику.
"Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах с хорошим оснащением. Там студенты будут изучать новую технику, осваивать современные технологии", — заключил он.
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