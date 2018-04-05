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Двери «Серебряного университета» открылись для пенсионеров Щербинки
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Двери «Серебряного университета» открылись для пенсионеров Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Занятия с посетителями ЦСО «Щербинский»
Центр социального обслуживания «Щербинский» с понедельника начал прием заявок от людей пенсионного возраста, желающих обучаться в «Серебряном университете».
Образовательный проект «Серебряный университет» стартовал в Москве осенью прошлого года. Напомним, благодаря проекту люди пенсионного возраста смогут совершенно бесплатно освоить компьютер и мобильные приложения, изучить иностранные языки, постигнуть основы финансовой и правовой грамотности, получить профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя городских территорий.
Проект реализуется при поддержке Московского государственного педагогического университета и Московского городского университета управления Правительства Москвы. Студенты преклонного возраста смогут поступить на один из пяти факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности или психологической поддержки личности. Длительность занятий составит два академических часа, а идти они будут раза в неделю.
В Щербинке занятия будут проходить в Центре социального обслуживания «Щербинский». Планируется, что помимо теоретических и практических занятий, студенты смогут посещать тренинги и мастер-классы специалистов в конкретных областях.
В конце обучения все выпускники получат сертификаты о прохождении образовательного курса. Записаться в «Серебряный университет» можно по телефонам: 8-499-234-06  Инга Вострилова
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