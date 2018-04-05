Двери «Серебряного университета» открылись для пенсионеров Щербинки

Занятия с посетителями ЦСО «Щербинский»

Центр социального обслуживания «Щербинский» с понедельника начал прием заявок от людей пенсионного возраста, желающих обучаться в «Серебряном университете».

Образовательный проект «Серебряный университет» стартовал в Москве осенью прошлого года. Напомним, благодаря проекту люди пенсионного возраста смогут совершенно бесплатно освоить компьютер и мобильные приложения, изучить иностранные языки, постигнуть основы финансовой и правовой грамотности, получить профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя городских территорий.

Проект реализуется при поддержке Московского государственного педагогического университета и Московского городского университета управления Правительства Москвы . Студенты преклонного возраста смогут поступить на один из пяти факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности или психологической поддержки личности. Длительность занятий составит два академических часа, а идти они будут раза в неделю.

В Щербинке занятия будут проходить в Центре социального обслуживания «Щербинский». Планируется, что помимо теоретических и практических занятий, студенты смогут посещать тренинги и мастер-классы специалистов в конкретных областях.

В конце обучения все выпускники получат сертификаты о прохождении образовательного курса. Записаться в «Серебряный университет» можно по телефонам: 8-499-234-06 Инга Вострилова