700 студентов Самарской области пройдут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

700 студентов из 16 образовательных учреждений и 9 компетенций. Сегодня стартуют демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Первыми мастерство показывают студенты-электрики. Как они справляются с заданиями, которые не каждому профессионалу под силу, расскажет Мария Акимова

В том, что электричество — важнейшее изобретение человечества, эти парни не сомневаются. Студенты собирают схему освещения насосной станции. В ход идут бокорезы, шуроповерты и столярное приспособление — стусло. Волнения не скрывают: для них демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — настоящее испытание.

Экзамен идет 3 дня. На выполнение заданий у участников есть 19 часов. 17 из них занимает монтаж электроустановки — это самая трудоемкая часть. 1 час уходит на программирование. И еще час — на поиск неисправностей.

Требования — высокие. Эксперты уверяют: не каждый профессионал может справиться с таким заданием. Для Алексея проверка по стандартам WorldSkills — не в новинку. Он несколько раз участвовал в региональных чемпионатах профмастерства. И даже занял первое место. Признается, что это помогло не только отточить навыки, но и научило стрессоустойчивости.

”На региональном чемпионате вокруг тебя толпы людей. Могли проходить около 5 тыс. человек. Это большая нагрузка: все снимают, фотографируют, смотрят. Здесь такого, естественно, нет. Здесь все свои”, — делится Алексей Поморцев, выпускник Тольяттинского социально-экономического колледжа.

Алина Беркова уверена: профессия электрика отнюдь не мужская.

”Это ответственность — электрикой заниматься. Опасная работа, конечно. Юристов везде полно, тех, кто с ногтями, парикмахеров. А электрики востребованные, мало таких профессий”, — считает выпускница того же колледжа А. Беркова.

Экзамены по стандартам WorldSkills — проект пилотный. Самарский регион участвует в нем в рамках соглашения о сотрудничестве в области развития национальной системы квалификаций, которое в середине февраля подписал глава региона Дмитрий Азаров

Экзамены стартовали в апреле и будут идти до декабря. Компетенций — 9. Помимо электромонтажа студенты покажут свое мастерство в промышленной автоматике, токарных и фрезерных работах на станках с ЧПУ, сварочных технологиях, а также в педагогических компетенциях: дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура и спорт, а также веб-дизайн. Оценивать их будут около 200 экспертов. Всего же проверку пройдут 700 студентов из 16 образовательных учреждений. Они получат так называемый skills-паспорт — это дополнительный плюс при трудоустройстве.