В Москве пересмотрят график школьных каникул

Мэр Москвы пообещал найти решение, которое устроит родителей школьников.

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 годах. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — сказал Собянин.

Ранее стало известно, что в следующем учебном году каникулы школьников, учащихся по модульной системе, сократятся с 7 до 5 дней. Это решение вызвало протесты среди родителей.