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В Москве пересмотрят график школьных каникул
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В Москве пересмотрят график школьных каникул 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал пересмотреть график школьных каникул на 2018/2019 учебный год. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телеканала «ТВ Центр».
Мэр Москвы пообещал найти решение, которое устроит родителей школьников.
«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 годах. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — сказал Собянин.
Ранее стало известно, что в следующем учебном году каникулы школьников, учащихся по модульной системе, сократятся с 7 до 5 дней. Это решение вызвало протесты среди родителей.
 Ещё 2 источника 
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