Волонтеры образовательного комплекса приняли активное участие в благотворительной акции «Лапа помощи»

Активное участие в городской благотворительной акции «Лапа помощи» приняли студенты, учащиеся и педагоги образовательного комплекса «Юго-Запад». Об этом сообщается на сайте этого образовательного учреждения.

Благотворительная акция «Лапа помощи», направленная на оказание помощи бездомным животным, была организована Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах». В ней участвовали различные образовательные учреждения нашего города.

Московской области. Активное участие в благом деле приняли учащиеся, педагоги и наставники волонтерских объединений Образовательного комплекса «Юго-Запад», которые все вместе, единой командой оказали неоценимую поддержку приютам для бездомных животных Москвы

Организаторы особо отметили их вклад в общее дело, выразив это в благодарственном письме в адрес образовательного комплекса «Юго-Запад».