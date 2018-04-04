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Волонтеры образовательного комплекса приняли активное участие в благотворительной акции «Лапа помощи»
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Волонтеры образовательного комплекса приняли активное участие в благотворительной акции «Лапа помощи» 

Твоя Газета 56 минут назад
Фото: Твоя Газета
Активное участие в городской благотворительной акции «Лапа помощи» приняли студенты, учащиеся и педагоги образовательного комплекса «Юго-Запад». Об этом сообщается на сайте этого образовательного учреждения.
Благотворительная акция «Лапа помощи», направленная на оказание помощи бездомным животным, была организована Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах». В ней участвовали различные образовательные учреждения нашего города.
Активное участие в благом деле приняли учащиеся, педагоги и наставники волонтерских объединений Образовательного комплекса «Юго-Запад», которые все вместе, единой командой оказали неоценимую поддержку приютам для бездомных животных Москвы и Московской области.
Организаторы особо отметили их вклад в общее дело, выразив это в благодарственном письме в адрес образовательного комплекса «Юго-Запад».
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