Наркоманов в школах Владивостока продолжат выявлять с помощью тестирования

Оно пройдет в 2018/2019 учебном году.

В 2018/2019 учебном году во Владивостоке будет организовано социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом говорится в протоколе заседания антинаркотической комиссии Владивостокского городского округа, опубликованном на сайте городской администрации. Информацию о проведенных мероприятиях в 2018 году нужно будет представить на очередном заседании комиссии в III квартале 2018 года, уточняется в документе.

Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется организовать проверку общеобразовательных организаций на предмет устранения допущенных руководством учреждений недостатков в работе с обучающимися в сфере профилактики употребления психоактивных веществ в 2017/2018 учебном году.

Также ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» рекомендовано при выборе учебных заведений для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся группы «социального риска» незаконного потребления наркотиков в 2018/2019 учебном году учитывать данные о результатах социально-психологического тестирования в 2017/2018 учебном году.