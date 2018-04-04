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Наркоманов в школах Владивостока продолжат выявлять с помощью тестирования
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Наркоманов в школах Владивостока продолжат выявлять с помощью тестирования 

Prim.News 1 час назад
Оно пройдет в 2018/2019 учебном году.
В 2018/2019 учебном году во Владивостоке будет организовано социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом говорится в протоколе заседания антинаркотической комиссии Владивостокского городского округа, опубликованном на сайте городской администрации. Информацию о проведенных мероприятиях в 2018 году нужно будет представить на очередном заседании комиссии в III квартале 2018 года, уточняется в документе.
Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется организовать проверку общеобразовательных организаций на предмет устранения допущенных руководством учреждений недостатков в работе с обучающимися в сфере профилактики употребления психоактивных веществ в 2017/2018 учебном году.
Также ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» рекомендовано при выборе учебных заведений для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся группы «социального риска» незаконного потребления наркотиков в 2018/2019 учебном году учитывать данные о результатах социально-психологического тестирования в 2017/2018 учебном году.
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