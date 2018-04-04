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На базе Северо-Осетинского государственного университета создадут опорный вуз
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На базе Северо-Осетинского государственного университета создадут опорный вуз 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) изучит опыт Донского государственного технического университета (ДГТУ), чтобы получить статус опорного вуза и превратить его в центр регионального развития. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДГТУ.
"Ростовский и Северо-Осетинский вузы наладят взаимодействие в сфере образовательного процесса и обмена студентами. В своем выступлении ректор СОГУ отметил, что в скором времени университет планирует подать заявку на участие в конкурсе по созданию в регионе опорного университета, и они хотели бы ознакомится с опытом ДГТУ", — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, руководство вуза рассчитывает разработать программы по обмену студентами. Как сообщил ректор СОГУ Алан Огоев, цель визита — «познакомиться с механизмом работы в вузе, чтобы, переняв опыт ДГТУ, превратить СОГУ в центр регионального развития».
В Северо-Осетинском университете обучается около 5900 человек. Подготовка специалистов осуществляется по 29 направлениям бакалавриата, 19 направлениям магистратуры, 4 специальностям. В структуру университета входят центр коллективного пользования «Физика и технология наноструктур», научно-образовательный центр естественных наук, научно-инновационный центр «Фармация», лаборатория инновационно-образовательных технологий и другие институты.
По данным регионального министерства образования, в Северной Осетии работает восемь вузов: четыре из них федеральные, один республиканский, один частный и два — филиалы московских университетов.
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