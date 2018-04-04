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Старшеклассники из школы №1236 стали призерами городского конкурса проектных и исследовательских работ
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Старшеклассники из школы №1236 стали призерами городского конкурса проектных и исследовательских работ 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Финал Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ среди старшеклассников состоялся недавно в столице. Девятиклассницы из школы № 1236 стали призерами конкурса.
— В финале свои работы представили более 150 старшеклассников. Ученицы девятого класса учебного корпуса № 968 с метапредметным проектом «Время — стулья. Путешествие с литературным героем» стали призерами конкурса, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что победители и призеры конкурса были приглашены на обучающий тренинг в РЭУ имени Плеханова, где они выполнили познавательные задания, при работе над которыми смогли продемонстрировать свою креативность и умение работать самостоятельно. (то)
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