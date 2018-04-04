Школьникам из Бибирева рассказали о важности подготовки к собеседованию

Ученики 8 «В» класса школы № 953 посетили мастер-класс «Собеседование: экзамен или деловая встреча?» в Центре занятости молодежи. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило в рамках проекта «Профессиональные среды».

— На мастер-классе ребята узнали, что именно на собеседовании работодатель принимает решение о приеме кандидата в штат сотрудников или делает вывод о несоответствии претендента заявленной вакансии, — рассказали в администрации школы.

Кроме того, школьникам рассказали, как именно грамотно и ответственно подготовиться к собеседованию, как сформировать свой деловой имидж, снять барьеры, препятствующие эффективной самопрезентации и сократить период поиска работы. (вт)