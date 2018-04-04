Актуальные вопросы образования обсудят с родителями учеников школы №2117

Фото: официальный сайт школы №2117

Цикл встреч между администрацией образовательного комплекса «Школа №2117» и родителями учеников завершится 5 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Родителям учеников 1-11 классов предложили принять участие в переговорных мероприятиях с обсуждением актуальных вопросов, касающихся школы.

Встреча на базе учебного корпуса №2 по улице Железнодорожной состоялась 3 апреля. В здании образовательного комплекса по адресу: улица 40 лет Октября, дом №8, обсуждение пройдет 4 апреля в 18:00.

На базе учебного корпуса №1, находящегося в доме №5/1 по улице 40 лет Октября, встреча администрации школы с родителями состоится 5 апреля в 18:00.