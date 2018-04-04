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«Сбертех» открыл новый набор в бесплатную школу разработки на Android
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«Сбертех» открыл новый набор в бесплатную школу разработки на Android 

RB.ru 32 минуты назад
Пройти обучение могут студенты и выпускники вузов, получившие математические, физическое или IT-образование и имеющие базовые знания по языку Java, объектно-ориентированному программированию и работе с данными.
Занятия в рамках трехмесячной программы будут проходить по три раза в неделю в московском офисе «Сбертеха». Обучение основано на реальных кейсах разработки в компании.
Для участия в программе нужно откликнуться на вакансию до 30 апреля, а затем пройти тестирование и собеседование. Успешным участникам предложат трудоустройство в «Сбертехе», обещают в компании.
Об открытии школы «Сбертех» объявил в январе 2018 года, тогда компания собирала заявки до начала февраля. По всей видимости, это уже второй набор на программу.
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