«Сбертех» открыл новый набор в бесплатную школу разработки на Android

Пройти обучение могут студенты и выпускники вузов, получившие математические, физическое или IT-образование и имеющие базовые знания по языку Java, объектно-ориентированному программированию и работе с данными.

Занятия в рамках трехмесячной программы будут проходить по три раза в неделю в московском офисе «Сбертеха». Обучение основано на реальных кейсах разработки в компании.

Для участия в программе нужно откликнуться на вакансию до 30 апреля, а затем пройти тестирование и собеседование. Успешным участникам предложат трудоустройство в «Сбертехе», обещают в компании.

Об открытии школы «Сбертех» объявил в январе 2018 года, тогда компания собирала заявки до начала февраля. По всей видимости, это уже второй набор на программу.