День открытых дверей пройдет в школе №123

Будущих первоклассников и их родителей приглашают 12 апреля на День открытых дверей в школу №123.

— Для наших гостей запланирована интересная ознакомительная программа. Желающие смогут поговорить с Татьяной Головой, директором учебного заведения, и педагогическим составом. Мы расскажем об образовательной программе, о театральном и хореографическом классах, — пояснили в администрации учреждения.

Добавим, что для посетителей проведут экскурсию, во время которой им покажут классы для занятий, залы для спортивных и творческих мероприятий и столовую. Помимо этого, пройдут консультации для родителей и игровые уроки для будущих школьников.

Посетителей ждут в 16:00 по адресу: Хлыновский тупик, дом 3, строение 5.