Ещё
День открытых дверей пройдет в школе №123
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День открытых дверей пройдет в школе №123 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Будущих первоклассников и их родителей приглашают 12 апреля на День открытых дверей в школу №123.
— Для наших гостей запланирована интересная ознакомительная программа. Желающие смогут поговорить с Татьяной Головой, директором учебного заведения, и педагогическим составом. Мы расскажем об образовательной программе, о театральном и хореографическом классах, — пояснили в администрации учреждения.
Добавим, что для посетителей проведут экскурсию, во время которой им покажут классы для занятий, залы для спортивных и творческих мероприятий и столовую. Помимо этого, пройдут консультации для родителей и игровые уроки для будущих школьников.
Посетителей ждут в 16:00 по адресу: Хлыновский тупик, дом 3, строение 5.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
День открытых дверей прошел в школе №1270 «Вектор» Студенты гуманитарного университета присоединятся ко «Дню Донора» Активисты Молодежной палаты Красносельского района расскажут школьникам о своем объединении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»247
Трамп потребовал платы за Сирию62
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда495
С Самойловой приключилось ЧП в Европе40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение