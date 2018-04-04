Ещё
Топ-менеджеры расскажут московским школьникам, как технологии меняют жизнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджеры расскажут московским школьникам, как технологии меняют жизнь 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Топ-менеджеры ряда ведущих компаний расскажут школьникам Москвы, как современные информационные технологии меняют жизнь людей, сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий Москвы в среду.
Бесплатный образовательный проект проводится с 9 марта по 15 мая для столичных школьников 5-11 классов.
"Сегодня крайне важно с юных лет понимать, как устроен цифровой мир. Программа «Школы умного города» поможет ребятам получить ценные и полезные знания в этой области. В ходе курса лекций перед школьниками средней и старшей школы выступят топ-менеджеры ведущих компаний отраслей, представляющих различные сферы жизни мегаполиса", — говорится в сообщении.
Как заявил глава департамента Артем Ермолаев, задача его ведомства заключается не только в разработке и внедрении самого современного программного обеспечения и инфраструктуры в столице, но и в обучении жителей информационным технологиям. «Школа умного города», по его словам, поможет в реализации этой задачи.
К проекту уже присоединились крупные компании, представители которых прочитают школьникам лекции.
РИА Новости: последние новости
Минобрнауки предложило вернуть проведение экспертизы учебников за госсчет Девятнадцать липецких школьников стали лауреатами форума "Шаг в будущее" КС рассмотрит вопрос о праве студентов магистратуры на отсрочку от армии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»247
Трамп потребовал платы за Сирию62
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда495
С Самойловой приключилось ЧП в Европе40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение