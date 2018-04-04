Дошкольники из Отрадного приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!»

Воспитанники дошкольного отделения № 1350 школы № 1411 приняли участие в третьем смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. — Дошкольники под руководством Дагмары Евтеевой и учителя-логопеда Анастасии Марковой выучили стихотворение «Папе на фронт», с которым выступили в номинации «Чтецы и актерское мастерство», — рассказали в администрации школы. Там отметили, что за проделанную работу и участие в конкурсе воспитанникам вручили почетные грамоты. (вт)