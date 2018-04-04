Ещё
Дошкольники из Отрадного приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дошкольники из Отрадного приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!» 

Управа района Отрадное 58 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Воспитанники дошкольного отделения № 1350 школы № 1411 приняли участие в третьем смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дошкольники под руководством Дагмары Евтеевой и учителя-логопеда Анастасии Марковой выучили стихотворение «Папе на фронт», с которым выступили в номинации «Чтецы и актерское мастерство», — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что за проделанную работу и участие в конкурсе воспитанникам вручили почетные грамоты. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников пройдут в школе №1411 Будущие инженеры из Отрадного научились собирать и калибровать 3D принтер и 3D сканер Мастер-классы от студентов и преподавателей колледжей прошли в школе №950
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»247
Трамп потребовал платы за Сирию62
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда495
С Самойловой приключилось ЧП в Европе40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение