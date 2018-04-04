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В Курске началось обучение спасателей-общественников
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В Курске началось обучение спасателей-общественников 

Курские известия 59 минут назад
Фото: Курские известия
Они помогают профессионалам ликвидировать происшествия, когда необходимо мобилизовать максимальное количество личного состава
10 апреля в 15.00 на базе Учебно-методического центра ГОЧС состоится открытый урок, который проведут студенты Курского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Мероприятие приурочено началу обучения студентов КГУ и ЮЗГУ по программе первоначальной подготовки спасателей с последующей аттестацией на право ведения аварийно-спасательных работ и присвоением квалификации «Спасатель-общественник».
— Данная программа не реализовывалась в Курской области более двух лет, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. — Хотя специализация такая очень востребована и желающих пройти обучение всегда очень много. Юные специалисты могут быть привлечены после обучения к аварийно-спасательным работам, профилактике паводков и лесных пожаров, несению дежурств на общественных пляжах Курской области.
Студентам предстоит изучить теоретический курс на базе УМЦ ГОЧС Курской области, после чего закрепить знания в Аварийно-спасательной и Противопожарной службах на практике. Итоговый экзамен студенты сдадут в декабре. Принимать зачеты будет специальная комиссия, которая занимается аттестацией профессиональных спасателей, пояснили в пресс-службе МЧС.
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