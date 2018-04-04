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Панков: Школа в саратовском поселке Солнечный-2 будет не хуже «Соляриса»
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Панков: Школа в саратовском поселке Солнечный-2 будет не хуже «Соляриса» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Николай Панков.
— Школе быть. Сегодня общался с Вячеславом Володиным, обсуждали строительство школы в Солнечном-2, — отметил парламентарий. — Несмотря на решение комиссии Минобрнауки и на то, что середина года, вроде все необходимые решения состоялись.
Госдеп подчеркнул, что финансирование будет выделено в нужном объёме — порядка 700 млн рублей.
— Главное, теперь контролировать, чтобы до конца года школа была построена, отмтил Панков.
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