Панков: Школа в саратовском поселке Солнечный-2 будет не хуже «Соляриса»

Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Николай Панков. — Школе быть. Сегодня общался с Вячеславом Володиным , обсуждали строительство школы в Солнечном-2, — отметил парламентарий. — Несмотря на решение комиссии Минобрнауки и на то, что середина года, вроде все необходимые решения состоялись. Госдеп подчеркнул, что финансирование будет выделено в нужном объёме — порядка 700 млн рублей. — Главное, теперь контролировать, чтобы до конца года школа была построена, отмтил Панков.