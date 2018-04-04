Ещё
На новую школу в Солнечном-2 выделят 700 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На новую школу в Солнечном-2 выделят 700 млн рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Общеобразовательное учреждение будет построено до конца 2018 года.
Необходимое для строительства школы в поселке Солнечный-2 Саратова выделит спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Школе быть. Сегодня общался с Вячеславом Володиным, обсуждали строительство школы в Солнечном-2. Несмотря на решение комиссии Минобрнауки и на то, что середина года, вроде все необходимые решения состоялись», — сообщил сегодня в своем Телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.
Парламентарий сообщает и сумму запланированного финансирования в размере 700 млн рублей. Напомним, ранее был объявлен конкурс среди саратовцев на лучшее название для новой школы.
Новости Саратова: последние новости
Благодаря Володину в Саратовской области станет больше спортивных объектов Саратовским студентам разрешили посещать консультации Карантин: саратовских студентов выгоняют на лекции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»247
Трамп потребовал платы за Сирию62
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда495
С Самойловой приключилось ЧП в Европе40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение