На новую школу в Солнечном-2 выделят 700 млн рублей 

Общеобразовательное учреждение будет построено до конца 2018 года.
Необходимое для строительства школы в поселке Солнечный-2 Саратова выделит спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Школе быть. Сегодня общался с Вячеславом Володиным, обсуждали строительство школы в Солнечном-2. Несмотря на решение комиссии Минобрнауки и на то, что середина года, вроде все необходимые решения состоялись», — сообщил сегодня в своем Телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.
Парламентарий сообщает и сумму запланированного финансирования в размере 700 млн рублей. Напомним, ранее был объявлен конкурс среди саратовцев на лучшее название для новой школы.