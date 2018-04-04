На новую школу в Солнечном-2 выделят 700 млн рублей

Общеобразовательное учреждение будет построено до конца 2018 года.

«Школе быть. Сегодня общался с Вячеславом Володиным, обсуждали строительство школы в Солнечном-2. Несмотря на решение комиссии Минобрнауки и на то, что середина года, вроде все необходимые решения состоялись», — сообщил сегодня в своем Телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

Парламентарий сообщает и сумму запланированного финансирования в размере 700 млн рублей. Напомним, ранее был объявлен конкурс среди саратовцев на лучшее название для новой школы.