С младшими школьниками района Куркино поговорили о правилах пожарной безопасности

Студенты Академии гражданской защиты МЧС России встретились с учениками младших классов школы № 2005 на Родионовской улице в Куркине и рассказали о правилах пожарной безопасности.

Встречи-инструктажи со школьниками проводили студенты гуманитарного и инженерного факультетов Академии гражданской защиты. Ребята являются членами Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей.

— Студенты посетили 33 класса младшей школы, — отметил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов

Более подробную информацию о работе студентов-спасателей можно узнать на официальной странице „Студенческий корпус спасателей АГЗ МЧС РОССИИ“ (https://vk.com/ruor.agzmchs).

— Если ваши старшие дети мечтают связать свою жизнь с помощью людям, но по разными причинам не могут пойти на военную службу (стать курсантом-спасателем), то мы ждем их на студенческих факультетах Академии и в рядах РОССОЮЗСПАСа.https://www.facebook.com/agz.mchs/, — добавил Кузнецов.

(ск)