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С младшими школьниками района Куркино поговорили о правилах пожарной безопасности
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С младшими школьниками района Куркино поговорили о правилах пожарной безопасности 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Студенты Академии гражданской защиты МЧС России встретились с учениками младших классов школы № 2005 на Родионовской улице в Куркине и рассказали о правилах пожарной безопасности.
Встречи-инструктажи со школьниками проводили студенты гуманитарного и инженерного факультетов Академии гражданской защиты. Ребята являются членами Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей.
— Студенты посетили 33 класса младшей школы, — отметил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
Более подробную информацию о работе студентов-спасателей можно узнать на официальной странице „Студенческий корпус спасателей АГЗ МЧС РОССИИ“ (https://vk.com/ruor.agzmchs).
— Если ваши старшие дети мечтают связать свою жизнь с помощью людям, но по разными причинам не могут пойти на военную службу (стать курсантом-спасателем), то мы ждем их на студенческих факультетах Академии и в рядах РОССОЮЗСПАСа.https://www.facebook.com/agz.mchs/, — добавил Кузнецов.
(ск)
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