Бакалавр, специалист и магистр: отличия и что выбрать

В 2003 году Россия официально перешла на двухуровневую систему высшего образования. Сегодня выпускники школ могут выбирать, какой диплом получать: бакалавра, специалиста или магистра.

Двухуровневая система высшего образования была предусмотрена «болонской декларацией», опубликованной в 1999 году. Этот документ предусматривает создание европейского пространства высшего образования (European Higher Education Area). Сегодня в «болонском процессе» участвуют 48 стран, в том числе Россия.

В актуальной версии федерального закона «Об образовании» и бакалавриат, и специалитет, и магистратура определяются как программы высшего образования. Для получения диплома бакалавра или специалиста необходимо среднее общее образование. Для поступления в магистратуру нужно высшее образование любого уровня. Чтобы поступить в аспирантуру, необходим диплом специалиста или магистра.

Бакалавриат

Бакалавриат — это первая ступень высшего образования. Стоит подчеркнуть, что это полноценная программа университетского обучения, по завершении которой можно искать работу с дипломом об окончании «вышки».

Поступить в бакалавриат можно по окончании 11 класса школы либо колледжа, техникума, училища. Срок обучения составляет в большинстве случаев четыре года. Суть бакалавриата в том, чтобы дать студентам общие знания по конкретной специальности.

Магистратура

Магистратура — это, как правило, ещё два года обучения. Предполагается, что в магистратуре бакалаврам будут давать узко специализированные знания, а сами студенты будут больше времени уделять самостоятельной научной работе.

Примечательно, что бакалавриат можно окончить по одной специальности, а в магистратуру пойти на другую. К примеру, окончить математический факультет в одном вузе, а затем изучать экономику в другом. Диплом магистра также является свидетельством получения высшего образования, однако при трудоустройстве является более веским аргументом в пользу кандидата, чем диплом бакалавра.

И в бакалавриате, и в магистратуре есть бюджетные места.

Благодаря «болонской системе», дипломы бакалавра и магистра признаются на международном уровне. К примеру, российский магистр — это европейская научная квалификация PhD.

Специалитет

Специалитет — это дань российским образовательным традициям и одновременно — объективная необходимость. Не всегда базовые программы высшего образования «укладываются» в четырёхлетний срок. К примеру, будущие врачи, инженеры изучают свой предмет в течение, как минимум, пяти лет. Несмотря на «переходный» статус специалитета, выпускников-специалистов берут на работу не менее активно, чем магистров.

Компании, заинтересованные в трудоустройстве специалистов и магистров, как правило, не видят особой разницы между пяти— и шестилетним сроками обучения. Для них главное — чтобы широкие познания базировались на крепком фундаменте.

Диплом бакалавра сейчас несколько недооценён. Есть стереотип, что это нечто среднее между магистратурой и средним образованием. Однако со временем, можно предположить, ситуация выровняется, и родители будут поддерживать студентов, которые отказываются от магистратуры в пользу работы.